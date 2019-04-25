ИА «Ореанда-Новости». 25 апреля в Приморье между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном начались переговоры.

Во Владивостоке их первая встреча началась с переговоров с глазу на глаз. Владимир Путин выразил уверенность, что сегодня состоится содержательный обмен мнениями. Северокорейский лидер перед встречей тет-а-тет также выразил надежду на содержательный обмен мнениями.

Напомним, это первая встреча президентов. Пресс-секретарь Путина Владимир Песков ранее сообщал, что в ходе переговоров будет обсуждаться развитие двусторонних отношений, региональное сотрудничество и денуклеаризация Корейского полуострова.