06.02.2020, 17:55
Путин уволил четырёх генералов МЧС и МВД
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должностей четырёх генералов МВД и МЧС.
Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Были уволены главы управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксёнов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.
Под увольнение также попал полковник юстиции Александр Сарафанов — замруководителя СУ СК по Подмосковью.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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