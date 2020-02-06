ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должностей четырёх генералов МВД и МЧС.



Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Были уволены главы управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксёнов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.



Под увольнение также попал полковник юстиции Александр Сарафанов — замруководителя СУ СК по Подмосковью.