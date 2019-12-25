ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд руководителей МВД, СКР, а также ФСИН и МЧС.



Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что среди уволенных есть сразу пять генералов. Речь идёт о генерал-майоре МВД Вячеславе Болгове, который занимал должность замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю. Также в списке есть генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов. Он был замглавы ГУ МВД по Воронежской области.



Среди уволенных также есть генерал-майор юстиции Сергей Рябов. Он занимал пост замглавы ГУ криминалистики СКР. Отправлен в отставку и генерал-лейтенант внутренней службы Эдуард Чижиков.



Должностей лишились и генерал-майора полиции, начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.