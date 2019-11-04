Информация об увольнении опубликована сегодня, 4 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации. В число уволенных входят генерал-майоры и генерал-лейтенанты. Александр Владимирович Мельников, который подозревается в мошенничестве, также входит в список уволенных.Указом Президента России № 541 от 04.11.2019 были, а также прокурор Смоленской области, руководитель СК Воронежской области и руководитель СК РФ по Республике Бурятия.

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