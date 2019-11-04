04.11.2019, 21:44
Путин уволил со службы 11 генералов России
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин подписал закон об увольнении с военной службы 11 генералов России.
Информация об увольнении опубликована сегодня, 4 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации. В число уволенных входят генерал-майоры и генерал-лейтенанты МЧС, МВД и Следственного комитета России. Александр Владимирович Мельников, который подозревается в мошенничестве, также входит в список уволенных.
Указом Президента России № 541 от 04.11.2019 были назначены новые генералы МЧС, МВД и СК РФ, а также прокурор Смоленской области, руководитель СК Воронежской области и руководитель СК РФ по Республике Бурятия.
Информация об увольнении опубликована сегодня, 4 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации. В число уволенных входят генерал-майоры и генерал-лейтенанты МЧС, МВД и Следственного комитета России. Александр Владимирович Мельников, который подозревается в мошенничестве, также входит в список уволенных.
Указом Президента России № 541 от 04.11.2019 были назначены новые генералы МЧС, МВД и СК РФ, а также прокурор Смоленской области, руководитель СК Воронежской области и руководитель СК РФ по Республике Бурятия.
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Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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