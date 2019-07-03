ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин освободил от должности трёх генералов. Об этом сообщается на портале правовой информации.



Так, должностей лишились начальник Сибирского юридического института МВД России, генерал-майор полиции Игорь Медведев, руководитель МВД Чувашии, генерал-майор полиции Сергей Неяскин и глава управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН, генерал-майор полиции Николай Скопинцев.