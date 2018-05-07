07.05.2018, 22:50
Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Медведева на пост премьера
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин предложил Государственной Думе рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, сообщает пресс-служба Кремля.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьёй 111 Конституции Российской Федерации Президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Прошлое Правительство РФ ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина.
Владимир Путин 7 мая 2018 года официально вступил в должность Президента России на новый, четвёртый срок, который истечёт 7 мая 2024 года.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьёй 111 Конституции Российской Федерации Президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Прошлое Правительство РФ ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина.
Владимир Путин 7 мая 2018 года официально вступил в должность Президента России на новый, четвёртый срок, который истечёт 7 мая 2024 года.
Источник: Единая Россия
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