ИА «Ореанда-Новости». Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что президент страны Владимир Путин внёс в нижнюю палату парламента новые поправки в Конституцию, пишет «МК».



Володин отметил, что глава государства изложил поправки на 24 страницах. Документ направили в комитет по госстроительству и законодательству.



Володин подчеркнул, что новые поправки были сформированы во время диалога президента и представителей думских фракций.