ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции страны, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что представителями главы государства при рассмотрении этого законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.



Президент озвучил поправки к Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. Так, Путин предложил прописать приоритет российского права над международным. Он также предложил поправки, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти и касающиеся ограничений для чиновников и судей.