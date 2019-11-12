ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин наградил предпринимателя, а также заслуженного тренера, вице-президента Федерации дзюдо России Бориса Ротенберга орденом Александра Невского, пишет «МК».

Сообщается, что президент подписал соответствующий указ.

В документе сказано, что Ротенберг получил орден «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность».