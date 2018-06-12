



РЕАНДА-НОВОСТИ. О Сегодня в День России Владимир Путин поздравил россиян и наградил выдающихся жителей нашей страну премиями. Среди них президентом была отмечена Ирина Антонова, которая возглавляет Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Ирина Антонова была награждена за вклад в мировое искусство, как сторонника и вдохновителя диалога культур. По словам Владимира Путина, Ирина Александровна одна из блестящих деятелей отечественной культуры. Он также отметил, что её имя давно известно во всём мире, «как просветителя с энциклопедическими знаниями и безупречным художественным вкусом».

Ирина Антонова отметила, что само возникновение номинации «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности» замечательное. По словам деятеля культуры, ей приятно, что работу музеев в России замечают и отмечают, ведь гуманитарная деятельность рождается с обращением к людям, к тому, чем они занимаются, к их развитию и месту в мире.





Также Ирина Антонова рассказала о новшествах в работе музеев. Она привела в пример создание специальных кружков и программ по искусствоведению, которые были созданы для людей старше 55 лет. Президент Музея изобразительных искусств имени Пушкина отметила, что это и есть гуманитарная деятельность – создавать возможности приблизиться к культуре. В момент награждения Владимиром Путиным деятеля культуры Ирины Антоновой, сидящие в зале, встали и сопровождали это длительными аплодисментами.





Также сегодня президентом России были награждены дирижёр Юрий Темирканов, хореограф Борис Эйфман. По мнению Эйфмана, то, что создано музыкантами и то, чему посвящают жизнь артисты «открывают миру красоту и богатство души наших соотечественников». Он также уверен, что именно искусство объединяет людей разных религий и политических убеждений и приобщает их к культуре.





Владимир Путин вручил государственные премии 2017 года в гуманитарной области, в области литературы и искусств, а также в области науки и технологий.