ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.



Юсупов отметил, что это награда является признанием слаженных действий всего экипажа, а также благодарностью за труд тех, кто обучал экипаж.



В августе самолёт А321, следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский из-за отказа обоих двигателей. Пилотам удалось посадить самолёт в кукурузном поле без выпуска шасси. На борту лайнера было 230 человек.