ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин выразил личные соболезнования украинскому лидеру из-за ДТП, которое произошло вчера, 13 февраля, в Псковской области.

Как ранее сообщалось, на автотрассе Санкт-Петербург - Невель машина Mercedes столкнулась с грузовым автомобилем. В результате чего погибло 8 украинских граждан, ещё двое были госпитализированы в местную больницу.

Сегодня, на официальном сайте Правительства России был опубликован документ, в котором президент России выразил свои соболезнования украинскому лидеру.

Специалисты Следственного комитета по региону выясняют все обстоятельства ДТП. Также по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.