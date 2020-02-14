Как ранее сообщалось, на автотрассе Санкт-Петербург - Невель машина Mercedes столкнулась с грузовым автомобилем.Сегодня, на официальном сайте Правительства России был опубликован документ, в котором президент России выразил свои соболезнования украинскому лидеру.Специалисты Следственного комитета по региону выясняют все обстоятельства ДТП. Также по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.