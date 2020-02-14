14.02.2020, 23:15
Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за ДТП в Псковской области
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин выразил личные соболезнования украинскому лидеру из-за ДТП, которое произошло вчера, 13 февраля, в Псковской области.
Как ранее сообщалось, на автотрассе Санкт-Петербург - Невель машина Mercedes столкнулась с грузовым автомобилем. В результате чего погибло 8 украинских граждан, ещё двое были госпитализированы в местную больницу.
Сегодня, на официальном сайте Правительства России был опубликован документ, в котором президент России выразил свои соболезнования украинскому лидеру.
Специалисты Следственного комитета по региону выясняют все обстоятельства ДТП. Также по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщалось, на автотрассе Санкт-Петербург - Невель машина Mercedes столкнулась с грузовым автомобилем. В результате чего погибло 8 украинских граждан, ещё двое были госпитализированы в местную больницу.
Сегодня, на официальном сайте Правительства России был опубликован документ, в котором президент России выразил свои соболезнования украинскому лидеру.
Специалисты Следственного комитета по региону выясняют все обстоятельства ДТП. Также по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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