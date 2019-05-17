ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам обороны в Сочи высказал мнение, что на протяжении практически всего XXI века боеспособность российских войск будут определять боевые лазерные комплексы.

Верховный главнокомандующий заявил, что лазерное оружие уже существует. Президент предложил специалистам рассмотреть вопросы, касающиеся работы с системами лазерного вооружения с применением российской оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, в том числе такого типа, «который ещё недавно… встречался только в фантастических рассказах». Путин указал, что имеются в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня, особо обратив внимание на важность своевременности реализации таких проектов.

Российский лидер также пригласил собеседников к обсуждению «первых практических результатов войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие «Пересвет» и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс «Кинжал».