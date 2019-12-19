ИА «Ореанда-Новости». Глава России прокомментировал действия украинской оппозиции.

По мнению президента России, украинская оппозиция уже начала наносить ущерб по президенту страны. Одной из возможностей нанести удар Владимиру Зеленскому стал законопроект о земле, принятый недавно на Украине. Путин прокомментировал действия украинской оппозиции на итоговой пресс-конференции.

Путин отметил, что у западных коллег противоречивое отношение к Украине. Они то поддерживают её развитие, то ставят условия и наносят удары. Именно это и произошло с законом о продаже земли.

Ранее сообщалось о протестах, которые захлестнули Киев во вторник и среду. Митинги были направлены против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Во время шествий пострадало 23 правоохранителя и 26 правонарушителей.