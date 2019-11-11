Президент заявил о том, что при строительстве проекта, который носит национальный характер и в которой вкладываются большие деньги, происходит воровство сотен миллионов рублей. Также Путин заявил, что не раз говорил о необходимости работать прозрачно.По словам Владимира Путина, несмотря на то, что были заведены десятки уголовных дел, хищения не прекращаются.Космодром Восточный начали строить на Дальнем Востоке в 2012 году. Его возведение оценивалось в 92 миллиарда рублей. Несколько раз уже сообщалось о переносе сдачи объекта. В 2015 году было заявлено о том, что были украдены при строительстве космодрома около 13 миллиардов рублей.