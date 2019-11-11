11.11.2019, 12:24
Путин высказался по поводу воровства на космодроме Восточный
ИА «Ореанда-Новости» В материале журналиста Дмитрия Смирнова написано, что президент России высказался о том, что, когда шла стройка космодрома Восточный, были украдены сотни миллионов рублей. Также Владимир Путин сказал о том, что воровство не удалось пресечь и по сей день.
Президент заявил о том, что при строительстве проекта, который носит национальный характер и в которой вкладываются большие деньги, происходит воровство сотен миллионов рублей. Также Путин заявил, что не раз говорил о необходимости работать прозрачно.
По словам Владимира Путина, несмотря на то, что были заведены десятки уголовных дел, хищения не прекращаются.
Космодром Восточный начали строить на Дальнем Востоке в 2012 году. Его возведение оценивалось в 92 миллиарда рублей. Несколько раз уже сообщалось о переносе сдачи объекта. В 2015 году было заявлено о том, что были украдены при строительстве космодрома около 13 миллиардов рублей.
Президент заявил о том, что при строительстве проекта, который носит национальный характер и в которой вкладываются большие деньги, происходит воровство сотен миллионов рублей. Также Путин заявил, что не раз говорил о необходимости работать прозрачно.
По словам Владимира Путина, несмотря на то, что были заведены десятки уголовных дел, хищения не прекращаются.
Космодром Восточный начали строить на Дальнем Востоке в 2012 году. Его возведение оценивалось в 92 миллиарда рублей. Несколько раз уже сообщалось о переносе сдачи объекта. В 2015 году было заявлено о том, что были украдены при строительстве космодрома около 13 миллиардов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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