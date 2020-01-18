18.01.2020, 18:29
Путин выступил против бессрочного пребывания одного человека у власти
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит возвращать практику, когда у главы государства нет срока пребывания у власти, пишет «Интерфакс».
Таким образом президент ответил на вопрос одного из ветеранов, который попросила главу государства «решить некоторые проблемы, связанные с нашей конституцией». Ветеран попросил Путина изменить или улучшить одну из статей, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».
Путин, в свою очередь, отметил, что возвращаться к такой практике не надо.
Таким образом президент ответил на вопрос одного из ветеранов, который попросила главу государства «решить некоторые проблемы, связанные с нашей конституцией». Ветеран попросил Путина изменить или улучшить одну из статей, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».
Путин, в свою очередь, отметил, что возвращаться к такой практике не надо.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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