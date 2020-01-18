Таким образом президент ответил на вопрос одного из ветеранов, который попросила главу государства «решить некоторые проблемы, связанные с нашей конституцией». Ветеран попросил Путина изменить или улучшить одну из статей, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».Путин, в свою очередь, отметил, что возвращаться к такой практике не надо.