ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что смягчать наказания по статьям, связанным с наркотиками, не нужно.



Глава государства отметил, что вместо «либерализации» этих статей нужно лучше контролировать деятельность тех, кто борется с наркопреступностью. Путин отметил, что наркотики – это угроза для нации, поэтому уголовную ответственность нужно сохранить даже за небольшие объёмы запрещённых веществ.



Президент также предложил создать в системе МВД особое направление, которое будет контролировать правоохранителей.