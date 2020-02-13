ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что пока он является главой государства, в стране не будут узаконены однополые семьи, пишет «Интерфакс».



Путин отметил, что понятий «родитель-1» и «родитель-2» в России не будет, будут «папа и мама». При этом президент добавил, что вопрос о том, что стоит ли писать в Конституции, что семья – это союз мужчины и женщины является дискуссионным, так как семья может быть неполной.



Он добавил, что идея сама по себе правильная и должна быть поддержана, «надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать».