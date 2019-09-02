Причиной такого отношения стало нежелание банка помочь жителям Иркутской области, пострадавшим от паводков.

Сегодня, 2 сентября, состоялось совещание в городе Тулуне, расположенным на территории Иркутской области, с участием главы государства. Президент встретился с местными жителями. Во время встречи Владимир Путин отметил, что руководство Сбербанка довольно неохотно идёт навстречу пострадавшим от паводка жителям в деле реструктуризации образовавшихся у них долгов. С ответом выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, который пообещал разобраться в сложившейся ситуации. Вице-премьер ответил, что необходимо провести с руководством Сбербанка встречу и решить, каким образом можно реструктуризировать долги сибиряков и предоставить им кредитные каникулы. Виталий Мутко подчеркнул, что в этом деле необходимо соблюдать индивидуальный подход.

Владимир Путин остался согласен с Виталием Мутко – переговоры со Сбербанком должны состояться. Президент ответил, что для данной банковской организации, обладающими такими огромными доходами, случай с жителями Иркутской области является незначительным и несерьёзным.

Напомним, что паводки на территории Иркутской области начались в конце июня. Зафиксированы случаи с летальным исходом – двадцать пять человек погибли, шесть числятся без вести пропавшими. Свыше семнадцати тысяч домов оказались подтоплены, из которых около полутора тысяч снесло водными потоками. Причина паводков заключается в том, что из-за затяжных дождей реки области вышли из берегов.