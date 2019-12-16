16.12.2019, 16:35
Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за рубеж
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает сотрудникам ФСБ, уволенным с военной службы в органах ФСБ, выезжать на границу, пишет «МК».
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Запрет на выезд на границу действует в течение пяти лет.
При этом закон не означает автоматического запрета на выезд для всех экс-офицеров. Ведомство само будет решать, кому не давать разрешения.
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Запрет на выезд на границу действует в течение пяти лет.
При этом закон не означает автоматического запрета на выезд для всех экс-офицеров. Ведомство само будет решать, кому не давать разрешения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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