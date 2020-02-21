Об этом стало известно от пресс-службы администрации президента Турции.Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом был завершён.В противном случае в мире может начаться гуманитарная катастрофа. Российский лидер в отношении данного вопроса был полностью солидарен с Эрдоганом.Однако выводов по данному вопросу пресс-служба администрации Турции не озвучила.