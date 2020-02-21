21.02.2020, 20:27
Путин завершил телефонный разговор с Эрдоганом
ИА «Ореанда-Новости». Путин завершил телефонный разговор с Эрдоганом. Об этом стало известно от пресс-службы администрации президента Турции.
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом был завершён. Стороны достигли соглашения в отношении приверженности ранее принятым решениям по Сирии. Кроме этого, турецкий лидер указал на необходимость сдерживания президента Сирии Башара Асада в отношении принятых им решений. В противном случае в мире может начаться гуманитарная катастрофа. Российский лидер в отношении данного вопроса был полностью солидарен с Эрдоганом.
Стоит отметить, что российский и турецкий лидеры также обсудили ситуацию, возникшую в Ливии. Однако выводов по данному вопросу пресс-служба администрации Турции не озвучила.
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом был завершён. Стороны достигли соглашения в отношении приверженности ранее принятым решениям по Сирии. Кроме этого, турецкий лидер указал на необходимость сдерживания президента Сирии Башара Асада в отношении принятых им решений. В противном случае в мире может начаться гуманитарная катастрофа. Российский лидер в отношении данного вопроса был полностью солидарен с Эрдоганом.
Стоит отметить, что российский и турецкий лидеры также обсудили ситуацию, возникшую в Ливии. Однако выводов по данному вопросу пресс-служба администрации Турции не озвучила.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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