ИА «Ореанда-Новости». Президент Владимир Путин заявил, что российское гиперзвуковое оружие лишило смысла попытки США нивелировать ядерный потенциал России, пишет «Интерфакс».



Эту тему затронул писатель Захар Прилепин на встрече Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Писатель предложил указать в Конституции ядерный статус России.



Путин на это отметил, что «некоторые эксперты за рубежом работают над тем, чтобы сделать ядерное оружие бессмысленным для его обладателей». Президент добавил, что после появления у России гиперзвукового оружия, траты властей США на уничижение ядерного потенциала России потеряли смысл.