ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин призвал региональные власти разузнать нужды каждого ветерана ВОВ и реагировать на их обращения, пишет RT.



Путин подчеркнул, что просьбы ветеранов должны исполняться в приоритетном порядке.



Глава государства отметил также, что при проведении Года памяти и славы по случаю 75-летия Победы необходимо «исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий».