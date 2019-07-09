ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня в мире наблюдается активная деградация природы и климата, пишет «МК».



Своё заявление российский лидер сделал на саммите по производству и индустриализации в Екатеринбурге. Путин отметил, что деградация природы выражается в засухах, наводнениях и других стихийных бедствия. В качестве примера Путин привёл недавние паводки в Иркутской области.



Президент отметил, что, если ничего не делать, активное технологическое развитие обострит «комплекс экологических вызовов».