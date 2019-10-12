Путин подчеркнул, что НАТО прежде всего является военным блоком, поэтому его приближение к границам России «никакой радости не вызывает». Своё заявление президент сделал в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News, Al Arabiya.Российский лидер отметил, что Москва всегда чувствовала приближение НАТО и всегда об этом говорила.