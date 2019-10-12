12.10.2019, 14:00
Путин заявил, что Москва чувствует угрозу от приближения НАТО к границам
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что Москва обеспокоена тем, что НАТО приближается к российским границам, пишет RT.
Путин подчеркнул, что НАТО прежде всего является военным блоком, поэтому его приближение к границам России «никакой радости не вызывает». Своё заявление президент сделал в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News, Al Arabiya.
Российский лидер отметил, что Москва всегда чувствовала приближение НАТО и всегда об этом говорила.
Путин подчеркнул, что НАТО прежде всего является военным блоком, поэтому его приближение к границам России «никакой радости не вызывает». Своё заявление президент сделал в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News, Al Arabiya.
Российский лидер отметил, что Москва всегда чувствовала приближение НАТО и всегда об этом говорила.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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