ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин опроверг слухи о том, что к 2024 году Россия и Белоруссия объединятся. По словам российского лидера, речи об этом не ведётся и не будет вестись, так как у Москвы и Минска абсолютно разные цели. Об этом Путин сообщил на заседании ПМЭФ.

Кроме того, президент отметил, что считает русских, украинцев и белорусов единым народом, однако никаких оснований для объединения государств в настоящее время нет.

При этом он отметил, что в ходе истории у каждой части населения сформировалась своя идентичность, что вполне естественно.