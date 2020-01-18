ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что названные им в послании Федеральному собранию предложения, это не все, что планируется сделать, пишет «Коммерсант».



По словам российского лидера, у него есть большие планы по развитию различных национальных проектов, а также по достижению национальных целей развития.



Путин обратился к Федеральному собранию с посланием 15 января. Он анонсировал широкие социальные меры, а также конституционную реформу.