ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что насилие в отношении представителей власти в стране недопустимо, пишет "МК".



Своё заявление глава государства сделал во время заседания СПЧ, президент ответил на вопрос режиссёра Александра Сокурова о «московском деле». Он предложил встретиться с фигурантами и поговорить с ними.



Путин в ответ на это отметил, что нужно смотреть, как обстоят дела в других странах, например, во Франции или США. «Бросил стаканчик в представителя органов власти - ничего, потом пластиковую бутылку - опять ничего, потом и стеклянную бутылку, потом и камень, потом стрелять начнут и грабить магазины» - заявил Путин.



Президент подчеркнул, что свою позицию нужно выражать публично, но лишь в рамках закона.