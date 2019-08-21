Российский лидер отметил, что организаторы митингов нарушили избирательное законодательство. Своё заявление Путин сделал на переговорах с президентом Финляндии Сауле Ниинисте.Путин пояснил, что независимых кандидатов не допустили к выборам из-за того, что они нарушили законодательство. Кроме того, президент подчеркнул, что и участники митингов, и правоохранители должны соблюдать закон.Примечательно, что на замечание финского журналиста о том, что протесты свидетельствуют о том, что Россия не соблюдает правила Совета Европы, Путин ответил, что Россия может обойтись и без участия в этой организации и тогда россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ.