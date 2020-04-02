ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в мире ещё не пройден.



Своё заявление российский лидер сделал во время телеобращения к россиянам. По словам Путин, в России ситуация складывается аналогичная.



Так, например, в российской столице ситуацию пока переломить не получилось. По последним данным, в стране коронавирусом заразились более трёх тысяч человек.