02.04.2020, 17:46
Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пока не пройден
ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в мире ещё не пройден.
Своё заявление российский лидер сделал во время телеобращения к россиянам. По словам Путин, в России ситуация складывается аналогичная.
Так, например, в российской столице ситуацию пока переломить не получилось. По последним данным, в стране коронавирусом заразились более трёх тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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