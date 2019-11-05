ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что в мире русофобы объявили войну русскому языку, пишет «Интерфакс».

По словам президента, в некоторых странах ограничение русского языка является официальной политикой. Путин подчеркнул, что русский язык сталкивается с грубыми попытками вытеснения.



Глава государства добавил, что Россия должна сохранять и развивать свой язык. У государства сейчас, по словам Путина, есть две задачи: обеспечения достойного уровня грамотности граждан и поддержка русской языковой среды за рубежом.