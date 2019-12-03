ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин на военном совещании в резиденции Бочаров ручей высказался по поводу НАТО, пишет «Коммерсант».



Российский лидер отметил, что в Лондоне 3 и 4 декабря проходит саммит альянса. Путин отметил, что НАТО был создан для противодействия СССР.



Путин добавил, что сегодня НАТО активно развивается, сейчас членами альянса являются 29 стран, а военные расходы составляют 70% общемировых военных расходов.



Президент предложил исходить из того, что расширение НАТО и развитие инфраструктуры альянса вблизи российских границ является одной из потенциальных угроз безопасности страны.