Путин также отметил, что Россия готова оказать помощь Ирану, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.Минздрав Ирана ранее заявлял, что в Иране количество заразившихся китайским коронавирусом достигло 593 человек, было зафиксировано 43 летальных исхода.