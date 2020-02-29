29.02.2020, 21:46
Путин заявил, что Россия готова помочь Ирану в борьбе с COVID-19
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с жертвами в результате вспышки коронавируса, пишет RT.
Путин также отметил, что Россия готова оказать помощь Ирану, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.
Минздрав Ирана ранее заявлял, что в Иране количество заразившихся китайским коронавирусом достигло 593 человек, было зафиксировано 43 летальных исхода.
Путин также отметил, что Россия готова оказать помощь Ирану, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.
Минздрав Ирана ранее заявлял, что в Иране количество заразившихся китайским коронавирусом достигло 593 человек, было зафиксировано 43 летальных исхода.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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