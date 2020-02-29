ИА «Ореанда-Новости»Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с жертвами в результате вспышки коронавируса, пишет RT.

Путин также отметил, что Россия готова оказать помощь Ирану, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

Минздрав Ирана ранее заявлял, что в Иране количество заразившихся китайским коронавирусом достигло 593 человек, было зафиксировано 43 летальных исхода.