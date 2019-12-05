05.12.2019, 19:57
Путин заявил, что Россия готова продлить СНВ-3 без всяких условий
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова до конца этого года продлить договор СНВ-3, пишет «Интерфакс».
Российский лидер заявил, что ещё раз подтверждает позицию государства по этому вопросу, чтобы не было различных толкований этой темы.
Путин подчеркнул, что все предложения России о продлении договора находятся у партнёров. Реакции от них пока не поступало.
СНВ-3 - договор оговор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Российский лидер заявил, что ещё раз подтверждает позицию государства по этому вопросу, чтобы не было различных толкований этой темы.
Путин подчеркнул, что все предложения России о продлении договора находятся у партнёров. Реакции от них пока не поступало.
СНВ-3 - договор оговор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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