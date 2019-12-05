Российский лидер заявил, что ещё раз подтверждает позицию государства по этому вопросу, чтобы не было различных толкований этой темы.Путин подчеркнул, что все предложения России о продлении договора находятся у партнёров. Реакции от них пока не поступало.СНВ-3 - договор оговор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.