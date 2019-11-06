06.11.2019, 16:14
Путин заявил, что Россия владеет уникальным оружием
ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин заявил, что у России есть оружие, которое не имеет аналогов в мире, пишет «МК».
Своё заявление президент сделал на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий. Путин отметил, что страна будут наращивать оборонный потенциал и использовать гиперзвуковое лазерное оружие, которого сейчас нет ни у кого.
Путин подчеркнул, что Россия будет делать всё, чтобы способствовать разоруженческому процессу на планете с учётом и новейших систем вооружения.
Своё заявление президент сделал на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий. Путин отметил, что страна будут наращивать оборонный потенциал и использовать гиперзвуковое лазерное оружие, которого сейчас нет ни у кого.
Путин подчеркнул, что Россия будет делать всё, чтобы способствовать разоруженческому процессу на планете с учётом и новейших систем вооружения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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