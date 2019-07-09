ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин полагает, что сближение России и Украины неизбежно. Об этом он заявил в интервью Оливеру Стоуну.



Путин выразил уверенность, что два государства вернутся к нормальным дружеским отношениям.



Кроме того, российский лидер отметил, что русские и украинцы – один народ. Путин подчеркнул, что что общие черты двух стран являются преимуществом.