09.07.2019, 19:19
Путин заявил, что сближение России и Украины неизбежно
ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин полагает, что сближение России и Украины неизбежно. Об этом он заявил в интервью Оливеру Стоуну.
Путин выразил уверенность, что два государства вернутся к нормальным дружеским отношениям.
Кроме того, российский лидер отметил, что русские и украинцы – один народ. Путин подчеркнул, что что общие черты двух стран являются преимуществом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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