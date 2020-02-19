ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин побывал на концерте, который организовали в память о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, пишут «Известия».



Путин, выступая на мероприятии, отметил, что Собчак соответствовал духу эпохи и являлся политиком общенационального масштаба, не являясь при этом «первым, вторым, третьим лицом государства».



Собчак в 1991 году стал первым мэром Санкт-Петербурга. Он был главой города до 1996 года.