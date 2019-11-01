ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров может достигнуть трёх миллионов человек, пишет РИА «Новости».



Глава государства отметил, что проблема подготовки специалистов в России «носит острый характер». При этом Путин добавил, что такая проблема наблюдается по всему миру.



Президент призвал прикладывать как можно больше усилий, чтобы решить эту проблему, так как такой дефицит кадров может нанести ущерб экономике страны.