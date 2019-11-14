ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что в России наблюдается стабильная макроэкономическая ситуация, пишет RT.



Своё заявление российский лидер сделал на встрече с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития.



Путин сообщил, что рубль сегодня свободно конвертируется на любые мировые валюты. Глава государства отметил, что российская валюта может быть дополнительным средством расчётов между странами-членами БРИКС.