ИА «Ореанда-Новости». Президент Росси Владимир Путин заявил, что в стране пик эпидемии коронавируса ещё не прошёл, пишут «Известия».



Президент поручил и дальше следить за ситуация с этим заболеванием. Путин подчеркнул, что главным приоритетом является здоровье граждан. При этом глава государства отметил, что принимаемые для борьбы с вирусом меры должны быть адекватными.



В России сегодня коронавирусом заболели более семи тысяч человек. Больше всего инфицированных в Москве и Петербурге.