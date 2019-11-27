27.11.2019, 20:13
Путин заявил, что в России растёт популярность футбола
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что в стране растёт популярность футбола, пишет «МК».
Такое заявление российский лидер сделал во время общения с президентом УЕФА Александером Чеферином.
Путин отметил, что рост популярности происходит во многом благодаря проведению крупных мероприятий в России. Глава государства добавил, что в России уже три миллиона человек «так или иначе связаны с футболом».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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