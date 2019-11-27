ИА «Ореанда-Новости»Президент России Владимир Путин заявил, что в стране растёт популярность футбола, пишет «МК».

Такое заявление российский лидер сделал во время общения с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Путин отметил, что рост популярности происходит во многом благодаря проведению крупных мероприятий в России. Глава государства добавил, что в России уже три миллиона человек «так или иначе связаны с футболом».