ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что в стране растёт популярность футбола, пишет «МК».



Такое заявление российский лидер сделал во время общения с президентом УЕФА Александером Чеферином.



Путин отметил, что рост популярности происходит во многом благодаря проведению крупных мероприятий в России. Глава государства добавил, что в России уже три миллиона человек «так или иначе связаны с футболом».