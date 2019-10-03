ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня попытки сдержать Китай не представляются возможными, пишет «МК».



Российский лидер отметил, что усилия по сдерживанию Китая деструктивны и вредны. Своё заявление Путин сделал в ходе заседания клуба «Валдай».



Путин добавил, что тот, кто попытается сдержать Китай, причинит вред самому себе. Президент подчеркнул, что создание военных блоков в Азии в принципе невозможно, не учитывать мнение Азии при решении глобальных перемен невозможно.