Своё заявление Путин сделал на встрече с госсекретарём США Майком Помпео. Российский лидер рассказал, что недавно разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. Путин отметил, что Трамп настроен на восстановление отношений между государствами.Путин также отметил, что наблюдает позитивный сдвиг в отношениях с США. Особо российский лидер отметил потенциальное сотрудничество в сферах стратегической стабильности, разрешении региональных кризисов, а также в борьбе с преступностью. При этом Путин отметил, что есть и другие направления сотрудничества двух стран.