14.05.2019, 23:02
Путин заявил о позитивных сдвигах в отношениях между Россией и США
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и США меняются в лучшую сторону, пишет «Интерфакс».
Своё заявление Путин сделал на встрече с госсекретарём США Майком Помпео. Российский лидер рассказал, что недавно разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. Путин отметил, что Трамп настроен на восстановление отношений между государствами.
Путин также отметил, что наблюдает позитивный сдвиг в отношениях с США. Особо российский лидер отметил потенциальное сотрудничество в сферах стратегической стабильности, разрешении региональных кризисов, а также в борьбе с преступностью. При этом Путин отметил, что есть и другие направления сотрудничества двух стран.
Своё заявление Путин сделал на встрече с госсекретарём США Майком Помпео. Российский лидер рассказал, что недавно разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. Путин отметил, что Трамп настроен на восстановление отношений между государствами.
Путин также отметил, что наблюдает позитивный сдвиг в отношениях с США. Особо российский лидер отметил потенциальное сотрудничество в сферах стратегической стабильности, разрешении региональных кризисов, а также в борьбе с преступностью. При этом Путин отметил, что есть и другие направления сотрудничества двух стран.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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