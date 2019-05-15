Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость поставки новых машин последних поколений и подготовки лётного состава. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию ВС. Ранее Путин заявил, что к 2028 году в войска необходимо поставить 100 модернизированных боевых вертолётов Ми-28НМ.