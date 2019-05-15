ИА «Ореанда-Новости»   Президент России  Владимир Путин заявил о том, что крайне важно в дальнейшем развивать  боевую  авиацию, а также исполнять все намеченные в этой сфере планы.  Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость поставки новых машин последних поколений  и подготовки лётного состава. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию ВС. Ранее Путин заявил, что к 2028 году  в войска необходимо поставить 100 модернизированных боевых вертолётов Ми-28НМ.