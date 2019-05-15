15.05.2019, 20:18
Путин заявил о важности развития боевой авиации
ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин заявил о том, что крайне важно в дальнейшем развивать боевую авиацию, а также исполнять все намеченные в этой сфере планы. Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость поставки новых машин последних поколений и подготовки лётного состава. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию ВС. Ранее Путин заявил, что к 2028 году в войска необходимо поставить 100 модернизированных боевых вертолётов Ми-28НМ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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