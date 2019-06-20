ИА «Ореанда-Новости» Представитель пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что 18 июня в районе посёлка Троицкое командир взвода, входящего в состав одного из подразделений 30-й бригады украинской армии в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял трёх своих солдат, которые пытались покинуть позиции.

Военнослужащие получили серьёзные ранения и были госпитализированы. Ныне им оказывается медицинская помощь в одной из местных клиник. Командование бригады скрыло факт инцидента.

Филипоненко также сообщил, что Вооружённые силы Украины размещают в районе конфликта вооружение запрещённых видов и противодействуют наблюдению за их позициями со стороны мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.