ИА «Ореанда-Новости» . Пьяный житель Самарской области жестоко убил свою маленькую дочь и выбросил её тело в пакете на улицу. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Жестокое убийство произошло в Октябрьске 8 февраля. Пьяный отец, не сумев успокоить плакавшего четырёхмесячного ребёнка, несколько раз уронил девочку на пол, после чего ударил её утюгом по голове. Попытка унять крик закончилась смертью младенца.

Родители девочки обнаружили, что она мертва, только на следующее утро. Мужчина положил тело ребёнка в пакет, после чего вынес его на улицу, где тело и нашли спустя неделю случайные прохожие.

В настоящее время 34-летний подозреваемый находится под стражей. Он полностью сознался в содеянном и рассказал следователями все подробности убийства. Специалисты также проверяют органы опеки, которые вовремя не занялись неблагополучной семьёй: отец нередко налегал на спиртные напитки, а мать, лишённая родительских прав, имеет троих детей.