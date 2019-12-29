ИА «Ореанда-Новости» Пять человек получили ранения в результате нападения вооружённого ножом неизвестного рядом с синагогой, расположенной в пригороде Нью-Йорка Монси.

Сообщение об этом поступило от представителей местной еврейской общины через социальную сеть Twitter.

Телеканал WCBS проинформировал, что полиция Кларкстауна подтвердила данные о пяти раненых. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Газета The Guardian сообщила, что злоумышленник напал на людей в доме раввина около 22:00. В публикации отмечено, что нападение произошло на седьмой день празднования иудаистского праздника Ханука. Есть данные о том, что в течение недели было совершено восемь нападений, предположительно обусловленных религиозно-этническими мотивами.