29.12.2019, 10:36
Пять человек были ранены в результате нападения рядом с синагогой в пригороде Нью-Йорка
ИА «Ореанда-Новости» Пять человек получили ранения в результате нападения вооружённого ножом неизвестного рядом с синагогой, расположенной в пригороде Нью-Йорка Монси.
Сообщение об этом поступило от представителей местной еврейской общины через социальную сеть Twitter.
Телеканал WCBS проинформировал, что полиция Кларкстауна подтвердила данные о пяти раненых. Двое из них находятся в критическом состоянии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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