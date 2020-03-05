ИА «Ореанда-Новости». По сообщению экстренных служб, пять военнослужащих пострадали при взрыве снаряда в Мурманской области.

На территории воинской часть Мурманской области разорвался имитационный снаряд. В результате чего, пострадали пять человек. Они получили незначительные травмы. Сейчас военнослужащие находятся в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Угрозы жизни нет.

По предварительным данным, нарушение техники безопасности во время плановых учений на полигоне стало причиной происшествия. Сейчас на территории базы проходят следственные мероприятия, выясняются детали происшествия.