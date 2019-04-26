26.04.2019, 19:08
Пять наёмных убийц задержаны в Ростовской области
ИА «Ореанда-Новости» В Ростовской области сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в убийстве двух человек по найму. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
По данным следствия, в апреле 60-летняя жительница Ростова-на-Дону предложила знакомому деньги за убийство её бизнес-партнёра. Мужчина ответил согласием и привлёк к этому ещё трёх человек. 24 апреля подозреваемы приехали к месту работы жертвы, где избили случайного свидетеля и напали на предпринимателя. Затем они увезли мужчин, а после убили.
Все подозреваемые на данный момент задержаны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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