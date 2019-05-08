ИА «Ореанда-Новости» Пять стран, в которых обитает большая часть африканских слонов, рассматривают вопрос о снятии запрета на торговлю слоновой костью.

Президенты Ботсваны, Зимбабве, Замбии и Намибии, а также министр Анголы по окружающей среде согласились с необходимостью выработки общей политики в отношении слонов. Политики отметили, что животные всё чаще мешают живущим рядом с ними крестьянам. В Ботсване численность популяции слонов увеличилась с 55 тысяч в 1991 году до 160 тысяч ныне.

Был также рассмотрен вопрос о возрастании количества случаев браконьерства, а также о росте запасов слоновой кости, которую получают за счёт естественной смерти животных. Президент Ботсваны Мокветси Масиси прямо предложил избрать курс на разрешение охоты на них. Остальные лидеры высказались в пользу тщательного изучения вопроса.

Торговля слоновой костью была полностью запрещена в 1989 году в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В то же время в 2006–2016 годов из-за незаконной охоты на слонов их численность на востоке Африки снизилась на 111 тысяч.